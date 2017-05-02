青棒選手出國比賽 桃議員要求市府：莫再透過棒協
桃園市新明國中今年參加LLB世界少棒聯盟世界青少棒錦標賽的出國補助及行程安排，市議員楊家俍認為，市府教育局要直接跟教育部體育署安排，不要再透過中華民國棒球協會，他的建議獲得教育局長高安邦應允。
楊家俍指出，球后戴資穎奪下台灣羽球史上首面亞錦賽金牌後，因為球衣不合的問題抨擊羽球協會，引起社會對單項運動協會的批判。楊家俍強調，棒協也存在一樣的問題，就是不尊重、不照顧選手。
楊家俍舉例，去年平鎮高中參加LLB世界青棒錦標賽奪得世界冠軍，卻要在總決賽當晚就打包，並在凌晨出發前往機場，完全無法休息，導致球員累得坐在機場大廳地上打瞌睡，「這樣的行程安排太糟蹋我們的孩子」。
楊家俍也提到，世界冠軍球員返國到了桃園機場，鄭文燦市長及學校家長都很高興去接機，但棒協理事長廖正井竟然還說這種沒積分的比賽幹嘛大張旗鼓，「這對我們的選手來說根本就是侮辱」。
楊家俍抨擊，棒協從心態上就是把球員當工具，沒有照顧球員的心，他要求教育局「自己的球員自己顧」，今年桃園市新明國中參加世界青少棒錦標賽的行程安排，要能夠讓球員有足夠時間調整時差、並有充足的休息，這些工作必須要由教育局跟教育部體育署直接對口安排，不要透過棒協。
(中時)
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