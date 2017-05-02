岡山秀傳醫院老樹搬新家 落腳和平國小當樹書僮
岡山秀傳醫院去年拿到15年續約權，承諾擴建院區增加急性病床及加護病床，今年準備動工，但一棵矗立在急診室門口樹齡80年老茄苳樹，必須移除，岡秀不忍砍掉老樹，幫它找到新家，今(2)移植到岡山和平國小，轉為陪伴學童成長的樹書僮，讓生命有了新開始。
今天移植老樹祈福活動上，學童朗讀祈福文，和平國小校長唐偉成、岡秀醫院長趙昭欽及醫護人員，一起為老樹綁上祈福麻繩，院方抱著嫁女兒的不捨心情，校方則歡喜迎接新同學，雖是兩樣情，卻都有相同的盼望，希望老茄苳樹開始生命的新旅程。
趙昭欽指出，岡山醫院在1954年創立時，就有這棵茄苳樹存在，當時至少有10年樹齡，推估茄苳樹迄今應該有7、80歲，平日由總務林樂恩先生幫忙修剪，清潔阿姨負責澆水，默默守護醫護人員和病友超過一甲子。
他說，岡秀去年拿到續約權，承諾斥資1億元擴建院區，目前已完成規畫準備動工，但老樹所在地底下埋了不少管線，必須挖除重建，只好忍痛移除老樹，獲悉和平國小校地開闊，又是食農教育示範校區，生態環境極優，與校長只談了一次，就確定老樹落腳和平。
唐偉成表示，老樹種在大門花圃，未來將安排全校師生輪流澆水照顧，一起呵護這個「大齡轉學生」，長得枝葉茂盛、頭好壯壯。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。