岡山秀傳醫院老樹搬新家 落腳和平國小當樹書僮

岡山秀傳醫院樹齡80年老茄苳樹搬新家，落腳岡山和平國小。(郭韋綺攝)

岡山秀傳醫院樹齡80年老茄苳樹搬新家，讓醫護人員很不捨。(郭韋綺攝)

岡山秀傳醫院去年拿到15年續約權，承諾擴建院區增加急性病床及加護病床，今年準備動工，但一棵矗立在急診室門口樹齡80年老茄苳樹，必須移除，岡秀不忍砍掉老樹，幫它找到新家，今(2)移植到岡山和平國小，轉為陪伴學童成長的樹書僮，讓生命有了新開始。

今天移植老樹祈福活動上，學童朗讀祈福文，和平國小校長唐偉成、岡秀醫院長趙昭欽及醫護人員，一起為老樹綁上祈福麻繩，院方抱著嫁女兒的不捨心情，校方則歡喜迎接新同學，雖是兩樣情，卻都有相同的盼望，希望老茄苳樹開始生命的新旅程。

趙昭欽指出，岡山醫院在1954年創立時，就有這棵茄苳樹存在，當時至少有10年樹齡，推估茄苳樹迄今應該有7、80歲，平日由總務林樂恩先生幫忙修剪，清潔阿姨負責澆水，默默守護醫護人員和病友超過一甲子。

他說，岡秀去年拿到續約權，承諾斥資1億元擴建院區，目前已完成規畫準備動工，但老樹所在地底下埋了不少管線，必須挖除重建，只好忍痛移除老樹，獲悉和平國小校地開闊，又是食農教育示範校區，生態環境極優，與校長只談了一次，就確定老樹落腳和平。

唐偉成表示，老樹種在大門花圃，未來將安排全校師生輪流澆水照顧，一起呵護這個「大齡轉學生」，長得枝葉茂盛、頭好壯壯。

(中時)