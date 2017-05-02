技職教育受疏忽 范綱祥：應該要矯正扭曲現象

技職教育長期受到忽視，桃園市議員范綱祥表示，桃園市整體高職與高中生的比例是6比4，但公立高職卻只占2成半，教育資源明顯失調。

范綱祥認為，市府應該正視並矯正這種扭曲現象，今年教育局雖有計畫要在桃園區的建國國中建置完全中學，增設以商業類科為主的高職部，但第一年僅規畫先增設6班，預計提供200多名學生的就學名額，距離千名的差額仍有一段努力空間，希望教育局要持續加油。

(中時)