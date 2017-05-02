罵同業「不如去當一條狗」 記者遭起訴

《自由時報》曾姓記者不滿《聯合報》蘇姓記者報導前法務部長羅瑩雪「俠女無架子，行李從不給人提」，在臉書上點名蘇女「噁心」、「還不如去當一條狗。」台北地檢署認為，曾男涉犯公然侮辱罪嫌，今日依法提起公訴。

2016年4月間，法務部正因台籍詐欺犯遭肯亞政府遣送大陸忙得不可開交，時任部長羅瑩雪在立院遭立委連番砲轟，也反嗆立委「民粹」、「荒腔離譜」，因而贏得「雪神」封號。

2016年4月月15日，《聯合報》蘇姓女記者撰文報導，形容羅瑩雪俠女無架子，行李從不給人提，還指法務部一早就接到民眾不絕的電話，肯定羅瑩雪一介女俠、義正辭嚴，有人送花。

數日後，曾姓記者在臉書連發兩篇文章，點名蘇姓女記者「噁心」、「雪神？雪特比較像啦！記者當成這樣，還不如去當一條狗。」，另指蘇女「雪特、雪神分不清」、「噁心、無恥至極！」

蘇姓女記者控告曾姓記者公然侮辱，曾男到案辯稱是合理評論，但不被檢察官認可。

蘇姓女記者開庭時，加碼控告曾姓記者當時也在臉書誣指她是「聯合報御用打手」，但檢察官認為已逾告訴期限，此部分不起訴。

(中時)