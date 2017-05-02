中台禪寺蓮花季美不勝收 一探蓮花與生活奧秘

中台禪寺蓮花盛開季節，蓮花生態景觀美不勝收。（中台禪寺提供）

中台禪寺舉辦蓮花季系列活動，埔里水尾國小學生除參觀蓮花生態並參觀博物館內佛相蓮花術藝。（中台禪寺提供）

五月是蓮花盛開季節，中台禪寺為迎合時節正舉辦蓮花季系列活動，有適合大人的博物館參觀、有適合親子互動的手作遊戲、還有蓮花池可供遊憩，供人探索蓮花與生活的關係。中台禪寺歡迎各界參觀，南投縣民入館還可享門票折扣，埔里居民則免費。

中台禪寺見排法師表示，為響應518世界博物日，中台禪寺為讓民眾更接近博物館、認識博物館，結合佛教蓮花藝術，規劃系列蓮花季活動，此時到中台禪寺，不但有蓮花池可賞蓮，從木雕館到博物館裡也有宗教蓮花藝術品，還有植物標本觀察，手作遊戲等。

前往中台世界博物館，不但可探索不同的蓮花，並有生活中的、文學中的、藝術中的及蓮花生態，同時探索自心當中清淨自在的蓮花。中台禪寺表示，蓮季系列活動到五月底截止，歡迎各界參觀。

時逢中台蓮花季推出，埔里水尾國小學生及幼幼班小朋友，今〈2〉日也由老師及家長陪同，前往中台禪寺參觀；見排法師用最簡單方式，為幼幼班小朋友解說博物館佛相蓮花術藝外，親子互動手作遊戲，也很受歡迎。

水尾國小幼幼班家長張筱芸表示，他們參加學校戶外教學到中台禪寺體驗蓮季系列活動，互動式小遊戲，如蓋印章、拚圖等等，都很適合小朋友學習。家長楊振揚說，感謝中台禪寺舉辦這樣活動，不僅讓孩子得到學習機會，也增進親子關係。

(中時)