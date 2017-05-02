前瞻8800億軌道佔近半 蔡正元爆是因為他？
蔡政府編列8年8800多億元預算，推動「前瞻基礎建設計畫」，軌道建設就佔了將近一半。國民政策會執行長蔡正元質疑，台灣為什麼需要這麼多輕軌，是因為董事長是「他」嗎？
「前瞻基礎建設計畫」包含「軌道建設」、「綠能建設」、「數位建設」、「水環境建設」、「城鄉建設」五大計畫，編列8年8824.9億元經費。其中，光是「軌道建設」就佔了48.06%、4241.33億元。
「軌道建設」中，輕軌的項目包含了「淡海輕軌」153.06億億元、「安坑輕軌」166.32億元，都是由台灣車輛股份有限公司承接。未來深坑輕軌、八里輕軌，預期也將由台車承攬。
此外，「台灣車輛股份有限公司」股權結構中，背後最大的股東是「日本住友商社」和「日本車輛株式會社」；日本車輛佔15.39%，日本住友佔12.07%，合計佔有股權達27.46%，逼近3成。蔡正元質疑，這是「內外呼應全民買單」？原來是日本人要賺錢，所以才要編列預算搞輕軌。蔡正元也質疑，為什麼台灣需要那麼多輕軌？是因為董事長是「他」？
「台灣車輛股份有限公司」董事長為前立法院顧問蔡煌瑯，1982年起投入政治相關活動，1986年起加入民進黨。2008年至2016年擔任立委，從政達35年；2016年起「棄政投商」，擔任台灣車輛董事長。與此同時，蔡煌瑯還是臺灣高鐵董事、中華軌道車輛工業發展協會理事長。
(中時電子報)
文章來源：蔡正元臉書
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