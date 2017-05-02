彰化議員遭控涉貪 遭檢方約談偵辦

彰化縣議員葉麗娟遭控涉嫌詐領助理費遭檢方調查。鐘武達攝。

彰化縣議員葉麗娟遭控涉嫌以人頭助理或未實質發放薪資方式詐領助理補助款長達10年，彰化地檢署今(2)天指揮調查站發動搜索，將她及4名證人約談到案，全案依《貪汙治罪條例 》等罪偵辦。

襄閱主任檢察官林漢強指出，葉麗娟是涉嫌從2006年起利用人頭掛名助理，但實際是自己掌握撥款帳戶存摺，藉以虛報助理補助費；或以轉發不足薪資方式，浮報請領每年108萬元的補助費，再將差額納入私人口袋，涉及貪汙。

承辦檢察官朱健福，指揮彰化調查站幹員到葉麗娟永靖鄉住所及服務處搜索，除了查扣相關證物，同時傳訊葉及擔任名義助理的謝姓男子等人到案，進一步比對釐清葉詐領的助理費差額。

葉麗娟是國民黨籍，連任5屆彰化縣議員，相當資深，還曾任15、16屆國民黨團書記長，彰化縣婦女會17、18屆理事長，日前才卸下永靖鄉農會理事長職務。

彰化縣議會秘書長史仁智表示，縣議會補助議員的助理費每月8萬元，加上年終獎金每年總計108萬元。一直以來，議會都依法核發助理補助費，針對葉議員涉嫌詐領一節，議會將全力配合檢調單位調查，協助釐清真相。

(中時)