湖口鄉模範媽媽 養出1門7傑
這位模範媽媽，養出「1門7傑」！住在湖口鄉長安村的范雲玉，從幼年開始下田務農，儘管結婚後依舊日夜操持，不過膝下4子3女全都大學畢業，各個事業有成，今年獲選為新竹縣模範母親，將在5月7日接受縣長邱鏡淳表揚。
現年78歲的范雲玉原出身於新埔鎮太平窩彭家，後過繼給湖口鄉范家，但自養父母陸續有子女出生後，她就開始包辦家事、農事，日夜不停輪作。她21歲嫁至湖口鄉長安村北窩的鍾家，當時有6甲的山林、果園、梯田、茶園等，家中每個小孩在上國小時，就開始陪同插秧、割稻、採茶等。
范雲玉除了帶大自己的4子3女，當時二伯與妻子離異留下4個孩子，也由她照顧長大，現在有閒暇則帶6個孫子女，范雲玉說「一生好像離不開孩子」。不過她的孩子各自擁有一片天，4子分別擔任最高法院法官、教職、校長、老闆，3女也分別為教師、老闆、檢驗師，堪稱1門7傑。
范雲玉的年幼沒有機會上學，在50歲時就讀新湖國小補校，她的先生鍾燕安為了陪她，也報名湖口國中補校，2人還同時結業。
鍾燕安說，范雲玉吃得了苦又能忍耐，她的辛苦非常人能受。范雲玉的兒子鍾祥賜則說，母親養豬鴨並非為了賺錢，而是為了解決廚餘問題，行善助人也不求回報，只求心安，「是子孫最佳典範」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。