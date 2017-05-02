湖口鄉模範媽媽 養出1門7傑

住在湖口鄉長安村的范雲玉，持家有道也教子有方，獲選為今年的新竹縣模範母親。（莊旻靜攝）

住在湖口鄉長安村的范雲玉年幼就開始下田，持家有道也教子有方，獲選為今年的新竹縣模範母親。（莊旻靜攝）

住在湖口鄉長安村的范雲玉（右）教子有方，子女各個事業有成，獲選為今年的新竹縣模範母親。（莊旻靜攝）

這位模範媽媽，養出「1門7傑」！住在湖口鄉長安村的范雲玉，從幼年開始下田務農，儘管結婚後依舊日夜操持，不過膝下4子3女全都大學畢業，各個事業有成，今年獲選為新竹縣模範母親，將在5月7日接受縣長邱鏡淳表揚。

現年78歲的范雲玉原出身於新埔鎮太平窩彭家，後過繼給湖口鄉范家，但自養父母陸續有子女出生後，她就開始包辦家事、農事，日夜不停輪作。她21歲嫁至湖口鄉長安村北窩的鍾家，當時有6甲的山林、果園、梯田、茶園等，家中每個小孩在上國小時，就開始陪同插秧、割稻、採茶等。

范雲玉除了帶大自己的4子3女，當時二伯與妻子離異留下4個孩子，也由她照顧長大，現在有閒暇則帶6個孫子女，范雲玉說「一生好像離不開孩子」。不過她的孩子各自擁有一片天，4子分別擔任最高法院法官、教職、校長、老闆，3女也分別為教師、老闆、檢驗師，堪稱1門7傑。

范雲玉的年幼沒有機會上學，在50歲時就讀新湖國小補校，她的先生鍾燕安為了陪她，也報名湖口國中補校，2人還同時結業。

鍾燕安說，范雲玉吃得了苦又能忍耐，她的辛苦非常人能受。范雲玉的兒子鍾祥賜則說，母親養豬鴨並非為了賺錢，而是為了解決廚餘問題，行善助人也不求回報，只求心安，「是子孫最佳典範」。

(中時)