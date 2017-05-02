鐵窗關不住好滋味 泰源技訓所手作雜糧麵包正夯
鐵窗關不住麵包香！台東泰源技訓所烘培坊收容人的手作雜糧吐司因為口味多元，貨真價實，去年營業額約430萬元，平均每位收容人每月勞作金1萬2000元，居全所之冠，年底就要報假釋的吳姓收容人說，學得一技之長，出去以後可以馬上就業。
5年前成立的泰源技訓所阿拉巴灣烘培坊，初期因為設備、人員配置等問題，營運狀況欠缺，直到近期推出自行研發的雜糧吐司，及所長林志雄發想的蜜五寶，將青提子、蔓越莓、無花果、核桃、葡萄乾5種素材加入吐司內，不僅真材實料，而且口感扎實又養生，除了所內員工訂購以外，每周四開放外界購買，經常供不應求。
烘焙坊只有5名「同學」，他們原本對烘焙一竅不通，現在幾乎都已是師傅級，教師蔡志揚說，最夯的雜糧吐司每月熱銷250條以上，去年營業額就超過430萬元，以吐司訂單最多，收容人每月平均有1萬2000元勞作金，中秋節當月達超過2萬4000元，等同於基本薪資。
來自台北的吳姓收容人說，由於空間較小，夏天烤爐熱到爆，經常汗流浹背，但是卻沒人抱怨或喊累，所幸學得一技之長，年底報假釋，回歸社會後不怕沒工作，屆時就可以把鐵窗內的幸福好滋味分享給家人。
(中時)
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