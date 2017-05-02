台南火車站機車臨停區 將加強取締違停自行車
台南火車站站前機車臨停區長期遭自行車違停，台南市副市長張政源今(2)天率交通、警察等局，並邀集台鐵等單位現場勘查，除決定由警察局加強取締，違規者處以300元至600元罰鍰外，也將由交通局研議該區拖吊作業原則，希望民眾不要貪一時之便違規停放。
交通局停車管理處黃俊傑處長指出，從去年起加強拖吊整頓停車秩序後，火車站周邊機車違停情形已大幅改善，但臨停接送區仍有許多自行車、電動自行車違停現象，影響接送民眾權益，也破壞市容景觀。
黃俊傑表示，經長期觀察，該區的自行車多屬外籍移工及學生停放，市府除已製作英語、越南、印尼等外語警示牌加強宣導外，後續也將由警方加強現場勸導與取締，未來更不排除拖吊移置。
黃俊傑說，台南火車站站前機車臨停區，主要提供騎乘機車的民眾接送時臨停，車主不得離開，依道路交通管理處罰條例規定，自行車違規停車可處300元以上600元以下罰鍰。
交通局長林炎成也認為，為改善火車站周邊停車秩序，除強化執法作為外，該局更已於火車站前站（成功路、北門路、中山路、西華街）及後站（前鋒路、大學路）設置多處路邊機慢車停車格位，同時也於公園路兵配廠提供充裕停車空間，請民眾多加利用。
(中時)
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