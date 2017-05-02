阿樂轉世投胎變「二崁」　和《通靈少女》小真又相遇了？

《通靈少女》阿樂吻別小真。（公視）

《通靈少女》阿樂靈魂現身。（公視）

《通靈少女》阿樂靈魂現身。（公視）

HBO Asia與公視跨國合作的《通靈少女》4月30日接連播出兩集精彩大結局，4歲以上平均收視分別是3.7、4.4，登上當天全國收視第一名，也刷新公視歷年收視紀錄！收視最高落在阿樂靈魂出現看話劇社公演，以及吻別小真畫面，瞬間飆到4.61，同時有128萬7千人收看！

人在雲南拍戲的郭書瑤，也在臉書上秀出一大疊用過的衛生紙，寫到「自己看自己演的戲還能哭成這樣，我也真的是醉了。好想念大家喔」。她說，生離死別是人生最難的課題，但這是我們都要面對的，我們無法得知上天的安排，但我們能做的，就是珍惜懺悔感恩！懂得感恩的她也謝謝過程中推薦她、跟她試戲的工作人員及演員們，也謝謝索非亞保護大家，「最後想說，沒人會比我更想揍導演，他真的很難征服，但我依然愛他，因為他才有通靈少女，我才能遇見這麼美好的團隊，在表演上有不同的體悟，還有更深刻體會人情世故！」

有趣的是，瑤瑤2日在粉絲團轉貼蔡凡熙主演的電影《痴情男子漢》的前導預告影片，她寫著：「我不是因為阿樂投胎成二崁而轉發，我轉發是因為我有客串演出！」《痴情男子漢》的社群小編回她「難道小真也投胎了嗎」，瑤瑤幽默回「是小真的前世」。網友笑說：「原來阿樂轉世了，難怪仙姑通不到」、「真的好像投胎」。

2日忙著上課的蔡凡熙說，在學校一直聽到「阿樂！阿樂耶」，感覺快有幻聽了，他希望觀眾別沈浸在感傷裡，他和小真都希望大家可以好好面對自己的生活。日前他曾提到收視破5，就要到棒球場讓大家開放挑戰投棒球九宮格，他遺憾表示，已有在練球，好可惜無法讓阿樂在棒球場上復活了！

導演陳和榆聽到收視成績後，第一時間回應「很像畢業考的心情」，《通靈少女》原是改編自他公視學生劇展《神算》短片作品，也是他在台藝大電影所時的課堂作業，他說，「很開心、很謝謝觀眾的支持，我們終於對媽祖有所交待了！」他更特別感謝故事原型人物索非亞的幫忙，跟神明溝通，最後終於擲杯同意這部公視與HBO國際合製的戲劇，要讓全世界看見台灣的故事。

《通靈少女》播出後屢創紀錄，不但首播當天「通靈少女」榮登Google熱搜關鍵字第一名，大結局播出時再掀網路熱潮，讓批踢踢（PTT）台劇版看板人氣呈「藍爆」，瞬間排名全站第2，僅次於常駐第1名的八卦板。

(中時)