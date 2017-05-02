這把槍夠潮 嫌誇：全台只1支
「我的槍很好認，全台只有這把！」刑事局和新竹縣警方上月偵破幫派分子洪姓、張姓男子等人，這群幫派分子聚眾靠賭博、毒品賺錢，去10月，張姓男子和湖口鄉1間當鋪發生買賣糾紛，竟持槍朝當鋪門口開3槍，遭檢警法辦，張男還稱「我的槍很特別」，警方今取槍時，發現張男竟然將改造槍枝包膜，槍上印有骷顱頭和花朵圖案。
警方指出，張姓男子去年因典當車輛，和湖口鄉1家當鋪起衝突，他憤而潮當鋪門口開3槍後逃離。警方獲報後調閱監視器，發現張男離開時正好有巡邏車經過，張男擔心被盤查，還立即將槍藏在騎樓的車底，等警方離開再去取回。
刑事局與新竹縣警方經過長期蒐證，上月一網將洪男、張男等人依組織犯罪等法辦，但當時未找到張男的犯案槍枝。直到張男被收押後，才供出槍枝藏放友人處，警方今天持搜索票前去吳姓友人家找槍。
不過當槍枝被發現時，警方也傻眼，應是黑色的改造槍枝，竟被包膜而充滿花朵及骷顱頭等圖案，起出槍枝時同步查獲2顆改造子彈。
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(中時)
關鍵字：改造槍枝
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