上士竊同袍34萬藏戰車儀表板 同袍原諒幫求情
賴姓上士去年5月潛入同連周姓同袍的寢室內，竊取抽屜內的34萬元現金，隨即將其中14萬元藏在營內戰車的儀表板裡，7個小時後被駕車的同連弟兄發現，賴男主動承認並返還剩下的20萬元，仍遭送辦，周男為賴男求情、不願提告，桃檢認情節輕微且犯後態度良好，予以職權不起訴。
在中壢龍勝營區內服役的27歲賴姓志願役上士，獲悉同營區的周姓上士，將準備買車的34萬購車款，放在寢室內的辦公室抽屜裡，去年5月24日早上10點多，趁四下無人時，潛入下手行竊，得手後把其中14萬元藏在中型戰術輪車的儀表板內。
李姓中士當天傍晚5點多保養及檢查車子時，驚見儀表板內藏有14萬元現金，連忙通報長官，賴男見紙包不住火，坦承「伸第三隻手」，主動繳回剩下的20萬元，仍遭桃園憲兵隊依竊盜罪嫌送辦。
賴姓上士坦承不諱，購車款遭竊的周姓上士不願追究，還幫賴男求情，希望考量他的前途，從輕量刑，檢方認為，賴姓上士涉犯陸海空軍刑法在營區竊盜罪，審酌他竊取後不久就被同部隊弟兄發現，且將所有贓款全數歸還周男，侵害的法益程度不大，犯後態度良好，偵結予以職權不起訴處分。
(中時)
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