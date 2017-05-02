群創光電2高階主管 竟收回扣賤賣面板遭起訴

當年郭董「鴻夏戀」未成，旗下群創光電有鑑日本夏普公司債信不良，為降低應收帳款投資風險而透過中間代理商出售面板給夏普公司蘇州常熟廠，卻爆出群創光電高階主管的行動產品業務第一總處長楊桂康、業務三處長林肯同，聯手收取廠商回扣達3000萬元，新北市地檢署依背信等罪嫌將楊、林這二名群創高階主管起訴。

起訴書指出，2013年起，林肯同安排某科技公司擔任群創光電對日本夏普公司面板代理商，以降低夏普公司因債信不良可能引發的應收帳款資金風險。而依照業界行規，中間商可獲取2.5％至5％合理價差，但林肯同、楊桂康卻以核决中間商報價權限，核給合作的中間商較低報價，讓中間商賺取3％至10％高額價差。

檢方調查，從2013年第二季起，中間商代理銷貨予夏普公司的毛利率大幅增加，其中GN101L、GE1030S型10.1吋面板，毛利率從2012年第二季的3.01％，暴增到2015年第四季的10.31％。

在銷售其他正常品面板部分，林、楊為從特定代理商抽取高額回扣，降價出售群創面板給代理商牟利，以10.1吋的GH1010IA00C30型面板為例，林、楊以單價55美金售予合作代理商305片，卻以美金58.5元售予其他客戶88片，單片價差高達美金3.5元；2014年4月，林、楊以單價美金19元售出GZ0900NA00450的5.9吋面板1000片給合作代理商，卻以單價美金25元售予其他客戶。

另在銷售次及品部分，檢調也查出林、楊同樣圖利特定代理商，直到2016年「鴻夏戀」修成正果，群創才發現楊桂康、林肯同收賄圖利代理商，怒向調查局北機組檢舉揪出內賊。

檢調調查，呂姓代理商自2014年8月起至2015年11月，前後以現金、匯款方式給林肯同3024餘萬元，林則將1249萬餘元會給楊桂康。新北地檢署偵結後，今依背信等罪嫌起訴群創光電這2名高階主管。

(中時)