女作家之死 拖出丁寧8年恐懼：最大幫兇是父母！

丁寧與女兒Audrey。(本報系資料照，粘耿豪攝)

26歲才女作家之死，背後走上絕路的原因，震驚台灣社會，女星丁寧今(2日)更在臉書發表「一個母親對於性侵傷害的怒吼」一文，內文中直言「林OO的離開，拖出了我這八年的恐懼」。

丁寧坦言曾在小5時，遭一位對她很好也長很帥的老師伸狼爪，對方一身酒氣突然來到她家，接著牽著她的手走入房內，還拍著床要她坐下，讓站在門口的丁寧感到一陣恐懼與噁心，瞬間明白對方想對她做什麼，「我大吼一聲『不要!』就衝上樓蓋上棉被發抖大哭。」

隨著越大越有力量能保護自己，丁寧逐漸忘了這恐懼，直到8年前她生完女兒坐月子時，這恐懼死而復生，「那時候我只要一看到有關女孩被性侵的新聞就會哭到不行」，但丁寧沒有逃避，選擇在這8年上了身心靈療癒、性課程、女性療癒、女性性能量等課程，希望了解身為女性為何就必須擔憂這種事會發生在我們或女兒身上。

接著丁寧更譴責3個現象，「我們的司法是男權的司法、權威的服從是大人養成的以及最大的幫凶是父母」，透露在某次療育課程中，猶如親臨性侵現場，目睹女孩的遭遇，讓她痛哭痛苦不已，「這是一個很嚴重的性侵害，女孩才10歲，送醫急救」、「更痛苦的是，她父母親跟她說，『不要告訴任何人!』」。

丁寧認為孩子受傷害了，父母親應該站在她這邊，「告訴她我們很愛妳，讓我們陪你走過這場惡夢，至少為妳討回公道。這才是父母該做的事！而不是全家躲起來，不提不說，讓受害者的噩夢繼續延燒她的人生，蠺食她的一切，其他人假裝沒事的過活。」最後更向所有遭受性侵傷害的人喊話，「這不是妳的錯！錯的是傷害妳的人。」

(中時電子報)