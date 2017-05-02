宛如五月雪！白花三葉草綻放大台北都會公園

新北市河濱公園及新北大橋至大漢橋間的草地目前白花三葉草現正綻放，宛如無邊際的雪白大地。（新北市高灘處提供）

新北市河濱公園及新北大橋至大漢橋間的草地目前白花三葉草現正綻放，宛如無邊際的雪白大地。（新北市高灘處提供）

新北市大台北都會公園目前一片白花三葉草綻放，成春天獨特的雪白奇景，新北市高灘處表示，今年白花三葉草花況更勝以往，一望無際的雪白美景更吸引不少民眾到此野餐、拍照。

高灘處表示，白花三葉草又名菽草、白花苜蓿，是多年生草本植物，屬豆科植物，喜溫暖濕潤氣候，適應性廣，也是很好的固氮植物，不但可增加土壤的養份，並具有水土保持作用，是絕佳草地養護植物。

高灘處指出，白花三葉草不只盛開時能增加土地養份，花季一過，配合人工割草作業修剪，還能再形成天然沃肥。

高灘處建議賞花民眾，除了自行開車前往大台北都會公園，也可以搭乘大眾運輸工具，乘機場捷運線從A2三重站的1A出口出站，由出口觀景平台遠眺就能欣賞這片一望無際的皚皚白雪，歡迎民眾到河濱來場輕旅行。

高灘處也提醒民眾在園區內遊憩欣賞與取景拍照時留意腳步，勿踩踏及隨意摘採花卉，另外，因白花三葉草是優良的蜜源植物，蜜蜂會出現在花朵附近採蜜，提醒民眾留意自身安全，也不要干擾蜜蜂採蜜。

(中時)