宛如五月雪！白花三葉草綻放大台北都會公園
新北市大台北都會公園目前一片白花三葉草綻放，成春天獨特的雪白奇景，新北市高灘處表示，今年白花三葉草花況更勝以往，一望無際的雪白美景更吸引不少民眾到此野餐、拍照。
高灘處表示，白花三葉草又名菽草、白花苜蓿，是多年生草本植物，屬豆科植物，喜溫暖濕潤氣候，適應性廣，也是很好的固氮植物，不但可增加土壤的養份，並具有水土保持作用，是絕佳草地養護植物。
高灘處指出，白花三葉草不只盛開時能增加土地養份，花季一過，配合人工割草作業修剪，還能再形成天然沃肥。
高灘處建議賞花民眾，除了自行開車前往大台北都會公園，也可以搭乘大眾運輸工具，乘機場捷運線從A2三重站的1A出口出站，由出口觀景平台遠眺就能欣賞這片一望無際的皚皚白雪，歡迎民眾到河濱來場輕旅行。
高灘處也提醒民眾在園區內遊憩欣賞與取景拍照時留意腳步，勿踩踏及隨意摘採花卉，另外，因白花三葉草是優良的蜜源植物，蜜蜂會出現在花朵附近採蜜，提醒民眾留意自身安全，也不要干擾蜜蜂採蜜。
(中時)
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