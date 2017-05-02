大陸書畫家科工館展古鎖具畫集
大陸書畫家周小儒與妻子劉晨書畫作品展2日在國立科工館開幕，周小儒創作1本古鎖具的畫集，將生冷機械的鎖具與藝術文化結合，首度在台灣亮相，再結合劉晨的清新淡雅書畫，相當特殊，只展至7日，民眾可把握機會觀賞。
周小儒為北京化工大學產品設計系主任，大陸知名畫家，他的水墨畫作師法自然，半工筆半寫意，畫風追隨宋人，淡雅古樸，意味深遠。
周小儒的畫作曾獲江蘇青年畫展、國際牡丹杯大賽、全國首屆風俗畫大賽、加拿大國際楓葉杯等比賽的優秀獎項，曾在北京使館區畫廊、北京中央美院畫廊、中國美術館、希臘邁錫尼市政廳、希臘佩特雷大學、義大利博洛尼亞大學舉辦個展。
科工館前館長顏鴻森2012年捐出650把古今中外鎖具給科工館，該館有「鎖具」常設展；周小儒說，他看到這些古鎖很激動，「一見鍾情」，這次展出的「古鎖具畫集」就是畫下部分古鎖，從繪畫的藝術角度向觀者闡述了鎖具的藝術文化內涵。
同時展出的另有周小儒的妻子劉晨的書畫作品，劉晨的父親劉二剛是大陸知名畫家，劉晨也是書畫家，她曾臨寫「好大王」、「麻姑仙壇記」等，後又寫「張黑女」、「蘭亭序」，她的小楷作品娟秀端凝，骨力深蘊，有清新淡雅之氣。
科工館館長陳訓祥說，中國古鎖是科工館的主題展，這次舉辦「心師造化 師法自然─周小儒、劉晨書畫作品展」，民眾可以看到各種精美的動物扇畫、古鎖畫冊、及「蘭亭序」等精彩書畫作品，十分難得。
(中時)
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