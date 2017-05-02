北港舊街道燈光計畫 點亮台糖小火車蔗糖路線
北港鎮公所為行銷台糖小火車路線之旅，2日與縣府共同規畫「北港舊街道燈光計畫」，將以女兒橋為起點，沿著天空之橋銜接市區大同路，用光雕點亮早年小火車載運蔗糖路線，吸引夜間觀光人潮。
北港鎮早年有台糖小火車載運蔗糖與旅客往返嘉義，目前雖已荒廢停用，但縣府在小火車復興鐵橋附近，興建女兒橋與天空之橋，重現台糖小火車路線。為吸引夜間觀光人潮，特別規畫「北港舊街道燈光計畫」。
今天縣長李進勇、北港鎮長張勝智、縣議員蔡岳儒等人前往女兒橋會勘，決定編列900萬元，施作女兒橋、天空之橋至大同路的燈光引導、景觀美化、人行動線串聯工程，全長約1公里，預計年底完工。
李進勇表示，北港鎮每年有600萬以上人次到朝天宮參拜，但無法有效留住遊客夜宿帶動消費，縣府因此與鎮公所共同展開燈光計畫，配合朝天宮光雕，吸引遊客夜宿鎮內，藉此發展北港觀光產業。
張勝智說，女兒橋橫跨北港溪，旁邊天空之橋則跨越防汛道路、義民路、文化路，最後連接大同路，再步行5分鐘即可抵達北港糖廠。「北港舊街道燈光計畫」可讓民眾沿著燈光設施，用徒步取代搭乘台糖小火車，體驗早年的蔗糖之旅。
縣府城鄉發展處工程科科長李俊儀指出，燈光計畫融入水墨意象，利用LED光雕女兒橋、天空之橋、北港溪水面，入夜後呈現傳統與現代的美感，打造1處極具特色的景點。
(中時)
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