高雄正修科大植物染DIY 斑斕色彩讓人驚艷

正修科大植物染DIY，斑斕色彩讓人驚艷。(郭韋綺攝)

高雄市正修科技大學校園今(2)天被紫色、紅色圍巾包圍，「妳的圍巾紋路好特別喔!」、「獨一無二的色澤令人驚艷!」一場「春，藝飛揚校園植物染DIY」初登場，經由綁、紮、夾，烹煮、媒染、定色，一條白棉布化腐朽為神奇染出令人眼睛為之一亮的圍巾。

為讓校園師生體驗多元藝術生活美學，正修科大藝文處今舉辦「春，藝飛揚」校園植物染DIY，師生邊聽歌手演唱、邊動手植物染，獲德國慕尼黑「TALENTE 2010」競賽植物染專家林潔怡當場示範教學，讓師生感受植物染色DIY的神奇體驗。

林潔怡指出，植物染有比較多的變化，若以「蘇木」作為媒染元素則可染出紅色，以「洋蔥」作為媒染元素則能染出黃色，本次以「蘇木」作為染劑，老師與同學親手綁、紮、夾、染，體驗布染過程的樂趣。

林潔怡細心傳授同學小絕招，將棉繩放在棉布裡，一捲一扎一繫，再將棉繩綁緊放入染缸，老師與同學不斷攪拌染缸中的染布，讓棉布均勻吸收植物染料的顏色，最後呈現最飽滿的顏色，經幾次反覆上色，當初用棉繩綁緊的部分會保留原來的白色，其他部分則會呈現純天然的植物色。

布的鬆緊及棉繩繫緊地方，會使最後呈現效果有截然不同的變化，植物染自然純樸又不失光彩的顏色，配合棉繩繫法，所染出來的圍巾，令人驚艷。

來自杭州師範大學錢江學院廣播電視與編導專業的的交換生奚夢瑩說，植物染過程發現，生活隨處可見的植物，原來可以暈染出這麼美麗的顏色，這是以往所沒有體驗過的。

孫潔如則說，從來沒有親手染製圍巾，更沒有試過用植物染，一度擔心無法染出漂亮的花色，經老師耐心講解帶領教學後發現，一道道複雜的工法，並沒有想像中的難，不僅成功染出獨一無二的漂亮圍巾，更重要是體驗純手工植物染的樂趣。

(中時)