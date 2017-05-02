麥當勞「班尼迪克雙蛋大早餐」強勢回歸！
麥當勞去年推出「班尼迪克雙蛋大早餐」蔚為風潮，今年「班尼迪克雙蛋大早餐」強勢回歸，5月3日至9月5日止限期供應或售完為止，錯過消費者要再等一年。
「班尼迪克雙蛋大早餐」在香烤滿福麵包上放入雙份櫸木煙燻火腿、滑嫩香煎蛋，佐以香檸荷蘭醬與義式香草粉提味，一口咬下麵包香氣與火腿鹹味在口中融合，搭配小百香四季沙拉享用，清爽無負擔。麥當勞2017全新盤餐「好享受大早餐」內含麥克鷄塊4塊、櫸木煙燻火腿、滑嫩炒蛋與鬆餅2片，單點價99元，套餐價129元（搭配薯餅及33元冷熱飲）。
5月3日至7月25日活動期間，消費者於麥當勞購買任一「早安盤餐組」套餐，包括「班尼迪克雙蛋大早餐」、「好享受大早餐」、「好時光大早餐」、「經典大早餐」、「豬肉鬆餅」或「鬆餅」套餐（搭配薯餅及33元起冷熱飲），即可獲得2017年限量「早安文件夾」，共6款造型，每2週依序推出1款，文件夾外型時髦、色彩繽紛。
台灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹說，近年早午餐風氣盛行，消費者期待在悠閒早晨享用豐盛早餐，麥當勞假日早餐盤餐銷售量是周間的2~3倍；為提供消費者豐盛均衡的盤餐選擇，5月3日起再度推出期間限定「班尼迪克雙蛋大早餐」，預計將為麥當勞早餐帶來一成以上來客數成長。
(中時)
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