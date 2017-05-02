堅持有機耕作，池上青農香港分享種稻

魏瑞廷種稻採有機栽培，並自產自銷。（黃力勉翻攝）

池上種植水稻的青農魏瑞廷，日前受邀到香港分享他的種稻經驗，並暢談他堅持有機耕作的想法。魏瑞廷說，香港民眾已經幾乎忘記稻田的模樣，因此才會前往分享自己的經驗，鼓勵年輕人種稻其實也可以是實現愛家、愛鄉的工作。

魏瑞廷說，小時後記憶中的水稻田，到處是水鳥、青蛙、田螺，因此要返回家鄉池上種水稻後，就決定採有機耕作善待土地，他還自產自銷，自己推廣有機米，並在臉書紀錄有機米栽培過程，讓消費者可以置身其境。

他說，香港新界的八鄉小隊一直推廣種稻、教民眾種米，這次到香港分享經驗，許多民眾發現自己與他們年齡相仿也很開心，分享會場交流熱絡，除了分享堅持有機耕作的想法、善待土地的好處，也鼓勵民眾多多下田、種稻，將能與土地有更深的感情連結。

(中時)