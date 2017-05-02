選秀落榜蹲二軍4年 統一獅小將圓一軍夢

徐政斌在二軍等了4年，總算獲登上一軍的機會。(截自徐政斌粉絲團)

高中生要闖蕩職棒戰場，本就不容易，如果選秀會又沒被選上，若前3年還只能在二軍當相當日職育成選手的自主培訓選手，難度可見一斑，但統一獅的捕手徐政斌卻做到了！就在獅隊捕手郭峻偉胃穿孔開刀後，獅隊2日決定把他拉上一軍，等了4年總算等到這一刻，這名來自屏東的21歲大男孩，興奮說，「終於等到了！」

徐政斌從屏東高中畢業後，2013年投入首屆高中生選秀會，雖然落選，獅隊卻看中他的資質，自行邀他進行為期6天的測試，最後與獅隊簽訂4年的自行培訓合約。徐政斌在二軍首年，就繳出3成打擊率，隨後則連兩年打擊不振，僅有2成出頭打擊率，「前3年培訓時，遇到挫折、內心徬徨曾想過要另找新天地，但最後還是決定拚下去，打球快樂最重要，不想太多。」

而徐政斌的努力，獅隊也看到了！在去年球季把他轉為正式球員，就在他今年於二軍出賽14場，繳出打擊率3成、長打率4成33、上壘率3成53成績後，總算等到機會的到來，他說，「昨天我在睡午覺，突接到球隊管理電話，管理還先跟我說『你不是在作夢』，知道可以上一軍，自己也嚇一跳！」

徐政斌今早從台南北上，雖然在台南要搭高鐵前，還不小心讓高鐵票掉到手扶梯裡，仍順利與一軍會合。在二軍待了4年的他，來到一軍難掩興奮，對他而言，現在最重要的目標，就是把二軍的好表現帶到一軍，「不想太多，讓一切順其自然發生就好。」他也不忘祝開刀的郭峻偉，能夠早日康復。

為何選擇徐政斌？一路看著徐政斌成長的獅隊總教練「蔗總」黃甘霖說，徐政斌這2年進步很多，狀況又最好，所以決定讓他上一軍磨練跟學習「好就試試看，真的不好也有目標可以繼續拚。」至於郭峻偉的狀況，蔗總表示他是昨晚突感到肚子痛，檢查後就得動手術，預計要2周才會歸隊。

(中時電子報)