台東食物銀行上線 業者及社福團體雙得利

台東食物銀行成立，台東社福聯盟理事長洪宗楷（右二）、食物銀行專員高馨儀（右）居功厥偉。（黃力勉攝）

大賣場每天有數以萬計的生鮮食品被丟棄、成為廚餘，許多都還是可以食用的即期食品，為此台東第一家提供生鮮食物的「台東食物銀行」上線，並完成與家樂福的簽約合作，未來將會有許多家樂福提供的即期生鮮商品，由食物銀行轉交給社福團體。

台東食物銀行與台東縣社福聯盟合作，目前食物銀行仍在試運作，並會新增冰箱，即期生鮮商品將能讓有需求的民眾免費索取。社福聯盟理事長洪宗楷指出，將來希望能將據點拓展到里長家的冰箱，讓真正有食物需求的民眾，可以到里長家「翻冰箱」。

「每天丟這麼多可以吃的食物，真的很怕天打雷劈！」台東食物銀行專員高馨儀表示，接觸許多賣場員工，對於食物銀行要協助贈送即期食品都很開心，希望讓真正有需要的民眾不用擔心沒有食物吃，即期商品由賣場過濾，已經不能吃的商品將由賣場淘汰，可以吃但賣像差的商品，則由食物銀行提供給有需求的團體。

洪宗楷說，目前生鮮食品還不多，暫時先與有固定供餐的台東智障者家長協會合作，由食物銀行提供食材，讓協會可以煮食，另外有需求的學員，也能帶食物回家，之後也會與更多有需求的社福團體、課輔班合作。

洪宗楷強調，台東面臨垃圾問題，其中廚餘占的比例高，將可食的即期商品過濾送給有需要的團體，不但環保也能減少廚餘數量，也能讓業者、社福團體各謀其利。

(中時)