搶攻網路世代選票 李俊毅推出趣味貼圖

母親節將屆，李俊毅貼圖也呈現母親節系列話語，提醒大家關心媽媽。(曹婷婷攝)

李俊毅將角逐2018台南市長寶座，為爭取曝光率也貼近年輕人，推出Q版肖像創意貼圖。(曹婷婷攝)

搶攻網路世代選票，前民進黨立委李俊毅將角逐2018台南市長寶座，為爭取曝光率也貼近年輕人，今天推出Q版肖像創意貼圖，除了問候語，也有應景母親節的貼圖，逗趣圖案討喜，今起開放自由下載。

李俊毅說，貼圖一共有38種，一般問候貼圖居多，高達18種，且多為趣味諧音，如哩厚、估摸寧、喔嘿唷；另外，也有政見類貼圖，包括停車場、農路翻修、公園綠地徵收等。

他本人最推薦的則是母親節系列，以感性訴求為主，提醒民眾多關心老媽，最好能回家團聚，即使遠在外地，也別忘了電話問候。

李俊毅表示，貼圖是由服務團隊的創意小組發想設計，希望拉近與民眾的距離，他也能趁此機會宣傳自己的參選政見，一舉數得。

(中時)