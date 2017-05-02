一男一女陳屍車內 警消調查死因

新北市中和警分局今（2日）下午5時許接獲里長通報，一輛自小客車停放在中和區圓通路369巷內，車內有一男一女倒臥車內，警消獲報前往搶救，破窗發現兩人已氣絕身亡，初步研判非他殺，現場沒有炭盆，詳細死亡原因待進一步釐清。

(中時)