台西村癌症與六輕有關？台塑提監測資料反駁

詹長權教授日前召開記者會直指台西村居民癌症發生和六輕營運有顯著相關，台塑集團以相對等資料的風向與六輕相對位置、尿液重金屬與空汙之關聯，及國建署公布之居民罹癌情形，加以檢視，發現有許多部分未經審查，恐引起民眾恐慌，實與先前詹長權教授研究與先前飽受專家學者攻訐批判之許厝分校TdGA案如出一轍，今特地發佈新聞稿反駁、澄清。

台塑集團強調，透過研究期間的風向、彰化縣環保局即時監控連線資料，以及國健署資料比較大城鄉、麥寮鄉、台西鄉、竹塘鄉於94年(六輕四期全面運轉)與102年(最新發佈資料)之罹癌率，不僅均無檢驗出排放污染超標，大城、麥寮及台西鄉罹癌率還減少4~10％，顯見該研究資料與事實不符。

為避免再次發生類似許厝分校遷校事件，建議中央政府針對此領域之學術研究應研訂出管理規範。若有偏離規範之事宜者，應予以依法管理制止，才不致於引起民眾恐慌。

台塑集團表示，對於大城鄉台西村空氣中苯及甲酸濃度偏高，該計畫檢測期間為103年9月11日至26日，經查該期間吹北風及東南風比例占91％，由於大城鄉台西村位於六輕東北邊，汙染源不可能來自六輕。

尤其，103至104年平均每年吹西南風只有25天，經台塑企業設置於大城鄉頂庄村之測站監測資料顯示，該鄉空氣中苯等揮發性有機物及重金屬測值均遠低於環保署及歐盟標準，且所有數據均與彰化縣環保局即時連線。

有關台西村尿液中重金屬問題，依據104年12月環保署會同環團至六輕進行5次煙道採樣，均無重金屬檢出，因此環保署認與六輕無明顯因果關係。且彰化縣環保局於當日表示空氣中重金屬及其他相關汙染物監測結果都符合標準，未發現異常。

此外，依國健署資料，比較大城鄉、麥寮鄉、台西鄉、竹塘鄉於94年(六輕四期全面運轉)與102年(最新發佈資料)之罹癌率，大城鄉減少10％、麥寮鄉減少4％，台西鄉減少9％，至於全國則增加14％、竹塘鄉增加5％，顯見該研究資料與事實不符。

台塑集團鄭重呼籲，研究單位於執行研究前，應先邀集國際專家學者組成委員會共同研訂出符合學術、科學、國際及政府規範要求之研究準則後，再憑以進行相關研究調查作業，而結果公開前也應邀集專家嚴謹審視其研究結果，以昭公信。

(工商)