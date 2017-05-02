激勵世大運田徑奪金 東華扶輪社獎「百萬」
2017台北世大運8月登場，東華扶輪社力挺地主田徑國手，端出「百萬」獎金激勵計畫，只要能在台北世大運奪牌，就可獲得激勵獎金，銅牌30萬、銀牌50萬、金牌100萬，盼能激勵田徑人獎牌留台灣。
東華扶輪社在2009年台北聽障奧運後設立「東華安慶隆田徑獎學金」，持續鼓勵國內各年齡層的田徑好手。世大運作為地主，東華扶輪社也提出高額奪牌獎勵金，任一田徑項目奪牌，不限名額，選手金牌100萬、銀牌50萬、銅牌30萬，慰勞教練辛勞同樣有10萬、5萬、3萬激勵獎金。
此外東華扶輪社還提供20萬訓練激勵金給田徑協會，希望能夠協助正在積極備戰中的田徑國手們有更充裕的訓練資源。
我國上屆南韓光州大世大運，田徑種類拿下1銀1銅，跳高向俊賢以2公尺28摘銅，標槍黃士峰則以81公尺27擲銀。保有2公尺29全國紀錄的向俊賢，標槍雙俠黃士峰、鄭兆村都有奪牌希望。
另外里約奧運400公尺跨欄好手陳傑，個人最佳49秒05，周日結束的亞洲巡迴大獎賽也跑出本季最佳49秒67，我國男子200公尺紀錄保持人「飛毛腿」楊俊瀚，擁有20秒53全國紀錄的他同樣有機會站上頒獎台。
(中時電子報)
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