郭鑫脫娘味！ 蓄鬍現身《酸甜之味》man翻全場
公視、TVBS《酸甜之味》開播以來口碑甚佳，除了主要演員表演自然精湛，客串嘉賓戲份雖然不多，表現都相當吸睛。一切都歸功導演許肇任人緣好，許多演員都因為他一句話或一通電話就點頭答應客串，例如從師娘變霸氣董娘的楊謹華，不計形象點痣演出讓人笑到噴淚；近日造成六月與張翰婚姻危機的劉品言，自信、美麗又富有侵略性，讓許多網友直呼「這誘惑太令人難以抵擋了吧！」本週郭鑫也將現身客串大文的小舅，他以難得的蓄鬍樣貌示人，帥氣man樣令人眼睛一亮。
之前許肇任執導的《出境事務所》演員們私下感情好，除了柯淑勤在《酸甜之味》劇中飾演潘媽一角，林雨宣、郭鑫也先後來客串，林雨宣飾演的單親媽媽，總共拍了兩場戲，郭鑫則是飾演大文的小舅，是一位成功的投資客。郭鑫一出現在片場，立刻引起眾人驚呼，原本給人「娘娘」白淨形象的他，竟然留起了性格的鬍子，郭鑫說：「因為剛好最近在休息，想說沒出門就沒刮鬍子，沒想到竟然大受好評。」郭鑫也考慮，或許以後就繼續留鬍子，這樣挺有型的。
郭鑫表示，可以再跟許肇任導演合作很開心，「出境幫」到現在依舊感情很好，時不時還會一起聚餐，不然就是互相到對方劇組探班，回想這次客串，郭鑫笑說：「這次客串《酸甜之味》創下我最快殺青紀錄，我只拍了15分鐘，導演就喊殺青了！」
《酸甜之味》每週六晚間9點於公視、晚間10點於TVBS歡樂台播出。LINE TV每週日凌晨12點；KKTV、LiTV 、CHOCO TV每週日中午12點。
(中時)
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