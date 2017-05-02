寺廟月老 年輕人最喜歡拜的神明之一
時下曠男怨女特別多，網友揪團拜月老，順道再吃美食，成為時下年輕人很夯的休閒，網友還票選全國10大必拜的月老廟，台南市因為美食比較有名，就包辦了4個，台南市文化局去年還開發了「費南雪」的月老供品。
網友票選的10大必拜月老廟依序為：台北萬華龍山寺、台北霞海城隍廟、台南大天后宮、彰化鹿港天后宮、台中慈德慈惠堂、台中樂成宮、台南土城正統鹿耳門聖母廟、台南祀典武廟、台南大觀音亭、日月潭龍鳳宮月下老人祠。
台南市文化局發現，年輕男女對月老神尊的獨特旅遊路線，頗具觀光潛力，去年特別推廣「愛情城市」相關旅遊活動，除邀請遊客前來台南尋找愛情兼旅遊外，並媒合多家飯店與月老廟合作，大觀音亭就與晶英酒店、舊來發合作，推出由費南雪和鴛鴦組合的月老供品。
台南市北區區公所，甚至還規畫了一條月老追愛路線，強調拜一尊月老不夠，追愛路線有很多條，大觀音亭甚表還開發了姻緣瓶，讓曠男怨女綁在廟口的大榕樹上，獲得不少年族群的喜愛。
(中時)
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