一台路邊攤養活2子 范李秋桃獲勞工模範母親表揚
母親節即將來臨，南市勞工局選出20位模範勞工母親，6日將在善化啤酒廠舉行表揚活動，2日勞工局則邀請周儀璧、范李秋桃2位獲選今年度勞工模範母親的代表，分享一路以來在家庭與事業中奔波的甘苦談。
勞工局今年選出20位模範母親，最年長的為86歲的黃謝庚猜，昨日則邀請周儀璧、范李秋桃2位模範勞工母親，分享平衡職場和家庭翹翹板兩端的辛勞。家住新營的周儀璧從事保險業，育有1男1女，子女現也在各自的領域有優秀的表現。
住在鹽水的范李秋桃年輕時，和丈夫推著一台餐車，從肉丸、蚵仔麵賣到現在的豆簽羹，也成為地方知名的美食。范李秋桃極為重視親子教育，雖辛苦的一碗一碗賣錢，但為孩子的成長與教育，仍犧性自己的休息時間來教育子女，也讓子女相當感動。
勞工局局長王鑫基表示，勞工模範母親選拔已邁入第6屆，每個家庭的母親都像是全年無休的勞工，為家庭付出心力，因此希望藉由表揚活動，向在工作崗位及家庭之間努力、貢獻的勞工母親致敬。
(中時)
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