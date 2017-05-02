太陽花女戰神路邊遭攻擊 警逮1女

賴品妤在捷運站出口遭人攻擊，在臉書PO文提醒大家注意。（翻攝臉書）

民進黨前立委賴勁麟的女兒，在反服貿抗爭中被稱為「太陽花女戰神」的賴品妤，上月中在捷運大安站出口時，突然遭1名女子攻擊，對方先踹她小腿並猛拉頭髮，最後還揮拳敲賴的頭，並在打人後快速離去，賴事後向警方報案，大安分局經連日追查，調閱監視器循線逮捕1名薩姓女子。

賴品妤遭莫名攻擊時，曾在臉書PO文提醒大家：「請路過大安站的朋友要注意，本人剛遭不明女子隨機重毆頭部，目測年約四十，頭戴卡其色帽子，隨機攻擊人後已逃逸不知是否會繼續攻擊人，目前已報警處理。

午夜報告一下：目前一切安好，已驗傷不嚴重，惟調監視器後，女子並未搭乘捷運走掉（是直接往復興北路方向跑），如果這真的是隨機，大家這幾天經過大安站一帶的時候還是要注意一下安全喔！」

疑有精神疾病就醫紀錄的薩女，警訊時表示自己一時情緒失控，並非要針對賴，「我不是故意的！」警方偵訊後，依傷害罪將她送辦。

(中時)