借女友200萬買房 男提分手討錢敗訴
全姓男子2年前和蔣姓女子結識後，以結婚為前提交往，5天內陸續給蔣女216萬元買房和做醫美手術，但雙方不到1個月就分手，全男怒控蔣女詐欺，要求還錢，但法官發現是全男主動提分手，蔣女還曾挽回，認定錢是沒有附帶條件的贈與，判蔣女免還。
全姓男子說，2015年6月6日認識蔣姓女子後，決定以結婚為前提交往，相約3個月內完婚，他聽聞蔣女有房貸壓力，5天內以聘金名義分4次陸續給蔣女206萬元，之後蔣女又稱結婚要美美的，他又拿了10萬元讓蔣女做醫美手術。
全姓男子指控，蔣女拿到216萬元後，又要求他退保儲蓄險、匯入她戶頭，他拒絕後就被趕出家門，蔣女從此避不見面，他黯然提分手，事後更發現蔣女把房產贈與給女兒，認為蔣女詐欺，打官司要求蔣女返還不當得利。
蔣女喊冤說雙方確實有交往、論及婚嫁，但6月28日全男就主動提分手，她7月還有多次傳送訊息給全男挽回，強調只拿186萬元，且是全男主動表態要幫她繳貸款，並沒有結婚的附帶條件。
桃園地院法官調查發現，雙方交往曾發生關係，全男主張216萬元是有條件贈與，卻提不出證據，蔣女也否認，法官認為全男主動提分手、蔣女也有挽回，沒有施用詐術，判全男敗訴，蔣女不必還錢。
(中時)
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