《時來運轉》運彩5／3-5／8單場、場中投注

「大鬍子」哈登領軍，火箭旗開得勝贏馬刺。(美聯社)

以下事「台灣運彩單場暨場中投注場次預告表(民國106年05月03日~民國106年05月08日)」，供各位運彩迷參考。

本週焦點預告：

1.「美國職棒」：提供6場單場或場中投注。

本週賽事鎖定邁阿密馬林魚。台灣運彩提供馬林魚在5/3(三)~5/4(四)出戰坦帕灣光芒、5/6(六)~5/7(日)出戰紐約大都會的單場或場中投注。

本季跨聯盟首度與光芒四連戰，兩隊戰績近10場的勝場都未超過5成，兩軍對戰勝負難料。

馬林魚與大都會在同區分別是第三、第四、勝差僅0.5場，近10場僅3勝的大都會能否在主場拿下勝利超前馬林魚？戰力調整是關鍵。

2.「日本職棒」：提供5場單場或場中投注。

本週賽事以中央聯盟為主。

5/3(三)~5/4(四)由目前聯盟暫居第三、四名的讀賣巨人與橫濱海灣之星對戰，四月三連戰巨人以兩勝一敗略勝海灣之星，近10場6勝3敗1和的海灣之星表現不錯、與巨人勝差僅1場，能否在巨人主場拿下勝利超越排名，就看本週。

5/6(六)-5/7(日)由聯盟龍頭廣島東洋鯉魚作客排名第二的阪神虎。本季兩隊交手鯉魚3勝2負略勝一籌，雙方勝差也僅1場，鯉魚要保住龍頭地位，本週的三連戰絕對要全力以赴。

3.「美國職籃」：提供4場單場或場中投注。

本週進入季後賽第二輪。

5/3(三)、5/5(五)東區華盛頓巫師對波士頓塞爾提克。上一輪贏得驚險的塞爾提克，延續氣勢在客場拿下第二輪首勝，能否在主場連勝巫師？就看本週。

5/4(四)、5/6(六)西區的聖安東尼奧馬刺對上休士頓火箭。馬刺5/2第二輪第一場賽事在主場大輸27分，跌破大家眼鏡。本週第二、三戰勢必要拿下扭轉情勢，才有晉級爭冠的權利。

4.「足球」：提供9場單場或場中投注。

4.1「歐冠足球」：提供2場單場投注。

進入4強首回合爭奪戰。

近3年兩度在決賽上演的「馬德里德比」，今年提前在4強對壘。5/3(三)皇家馬德里對馬德里競技，前兩次皇馬都踩在馬競的屍體上笑擁冠軍盃，馬競有沒有機會在今年復仇？還是再一次倒在皇馬腳下看對手爭冠？

5/4(四)則是捲土重來的義甲豪門尤文圖斯，對戰久違的法甲勁旅摩納哥。尤文曾經兩度成為歐洲王者，但最近一次奪冠已是1996年，近4次打進歐冠決賽都屈居亞軍，包括2015年不敵巴塞隆納。摩納哥在2004年也曾打進決賽，但以0：3敗給穆里尼奧領軍的波圖未能一嘗冠軍滋味。兩隊都渴望前進卡地夫，與馬德里的球隊一爭天下。

4.2「歐聯足球」：提供2場單場投注。

週中展開4強賽程。4支球隊分別是來自英超的曼聯、西甲的塞爾塔維戈、法甲的奧林匹克里昂與荷甲的阿賈克斯，阿賈克斯在1992年曾贏得歐洲足聯盃冠軍(歐洲聯賽前身)，是4強唯一一支曾在此比賽打進決賽的隊伍，其他3隊都有機會首次捧起歐聯冠軍盃，而從上賽季開始，贏得歐洲聯賽冠軍的球隊，將可保送參加下賽季的歐洲冠軍聯賽小組賽，因此競爭的激烈程度，絕對不亞於歐冠4強。

4.3「日甲足球」：提供1場單場及場中投注。

去年總冠軍爭霸的鹿島鹿角與浦和紅鑽，將在5/4(四)上演本季首循環交鋒。去年鹿島鹿角以第一循環冠軍之姿，在總冠軍決賽兩回合與第二循環冠軍浦和紅鑽踢成2：2平手，最終憑著客場進球較多而贏得最後勝利。在主場意外失冠的浦和紅鑽，亟欲在兩隊本季第一次交手中，於主場討回顏面。

4.4「英超足球」：提供2場單場及場中投注。

上週同時失分的曼城、曼聯和兵工廠，在本季老四之爭上再次陷僵局。曼城和曼聯都連續兩輪踢平，目前分別以66和65分排名第4和第5，兵工廠週日不敵熱刺，60分排第6但少賽曼市雙雄一場。曼城本週末主場鬥水晶宮，曼聯則作客兵工廠正面對決，兩場戰役都關係到第4名的位置最終由那一隊奪得，兩場比賽台灣運彩都開放場中投注。

5.「國家冰球」：提供4場單場。

同樣進入季後賽第二輪的國家冰球，目前也是如火如荼的激戰中。

目前安納罕鴨2:1領先愛德蒙頓油人，鎖定5/4(四)、5/6(六)的第四、五戰，決定安納罕鴨是否能闖進第三輪。

備註：實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)