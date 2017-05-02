為錢鬧上法院 羅文源遭判還姊妹2000萬

王永慶四房之子羅文源的認祖歸宗案，去年和解收場，羅文源遭姊妹羅雪貞、羅雪映指控，拿到和解金卻拒還借款，雙方鬧上法院，台北地院今日判決，羅文源須返還積欠姊妹的債款各1000萬元，全案可上訴。

羅雪貞、羅雪映主張，弟弟羅文源遭養父羅景祺的子女提告，3年前法院判弟弟須返還南亞股票1402股以及3552萬元現金，他的房子也因此遭強制執行，她們念及手足之情，不忍他的房屋被拍賣，於是各自借1000萬元給他。

羅文源的姊妹們表示，她們在2015年1月21日與弟弟簽訂借貸契約，隨後將錢匯入他的帳戶，由於當時正於王家子女打認祖歸宗訴訟，她們於是和羅文源約定，只要收到王家的和解金後，立即返還借款，但他卻未履約，她們才會打官司索討。

但羅文源反控，認祖歸宗案姊妹羅雪貞、羅雪映擅自與王家人和解，她們因為背叛他而感到良心不安，於是各自給他1000萬元，然後以要避稅為由要求他簽下借貸契約，這些錢是姊妹的贈與並非借款，不須返還。

北院審理後不採信羅文源辯詞，判他須返還姊姊羅雪貞、羅雪映共2000萬元，全案可上訴。

(中時)