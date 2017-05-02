國民黨主席選舉全台唯一電視辯論會 5月10日鎖定《新聞深喉嚨》

平秀琳將主持國民黨主席選舉全台唯一一場電視辯論會。（中天提供）

2017國民黨主席選舉邁入倒數，選情白熱化，中天電視將於5/10（三）舉辦全台唯一一場「國民黨主席選舉電視辯論會六強爭霸戰」，由中天招牌政論節目《新聞深喉嚨》主持人平秀琳擔綱主持，有別於政見發表會，公開辯論會分成提問人提問、候選人交叉詰問二階段，全程共二小時，屆時候選人針鋒相對、火花四射，勢必相當精彩。

主持人平秀琳強調，辯論會以公平為最高原則，保障所有候選人的發言權利，未出席的候選人將製作1比1等比例的人形立牌。至於議題將涵蓋內政、外交、軍事、兩岸等全方位，而提問人選經各陣營同意，廣邀各界領域代表，目前已敲定旺報總編輯王綽中、實踐大學副教授賴岳謙、前立法委員沈富雄三人，另外也將邀請青年代表參與提問，平秀琳表示，國民黨身為台灣最大在野黨，肩負社會監督責任，新任黨主席也牽動國民黨2018六都選舉佈局，與社會大眾息息相關，值得全體國民一同關心。

「中國國民黨主席候選人辯論會」5/10(三)下午2點將於中視南港6棚登場，同時間中天政論節目《大政治大爆掛》現場錄影及中視政論節目《兩岸一定旺》也將隨時切換畫面同步評論；辯論會完整內容請鎖定中天新聞台52頻道《新聞深喉嚨》，而節目原播出時段為晚間8點，當晚也將提前至晚間7點30分播出。

《新聞深喉嚨》每周一到周五晚間8點至9點半於中天新聞台52頻道播出。

(中時)