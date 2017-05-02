內湖公寓住屋糾紛 房客不滿開槍2嫌在逃

台北市內湖區東湖路一處公寓，上月30日發生一起開槍事件，房客不滿房東將他趕走，找來朋友助陣，卻因雙方口角，張姓友人持槍朝門板上開了一槍，並毆打林姓房東，2人隨即逃逸無蹤，警方目前已經鎖定特定對象，積極追緝當中。

警方依照林姓屋主說法，林好心收留陳姓男子，並沒有收取任何租金，但日前想要收回房子，告訴陳男不能繼續居住，陳找來朋友幫腔，希望屋主能改變主意，談話中，雙方一言不合，並動手互毆，此時，張男跑到陳的住處，拿出預藏的槍枝，並朝門板開一槍，彈頭卡在門板。

警方調查，2名逃逸的男子都涉及毒品案件，目前只有林姓屋主單方面說法，將追緝2人到案後，還原當時是否還有其他原因導致整起事件發生。

(中時)