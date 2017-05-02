少林俗家弟子釋延精 將替家扶義賣

少林寺俗家弟子釋延精（左）6日下午，將在德安百貨為家扶義賣。（黃文博攝）

黃文博／台南報導

「龍之舞中華文化藝術團」創辦人薛學隆是少林寺第34代俗家弟子，法名釋延精，將於6日下午，在德安百貨舉辦師生公益展演及其書法義賣活動，義賣所得將捐予南台南家扶助學希望工程。

釋延精10歲開始習武，前後畢業於文化大學國術系、廣州體院武術碩士，擅長有鐵沙掌開磚、鐵頭功、鐵布衫、金槍刺喉及二指禪等，回國後開辦「龍之舞中華文化藝術團」，除續以傳承中國功夫外，另以武入禪、以氣運書，鍛鍊出以「武術」和「氣功」相互呼應的絕佳書法，是少數國內在武學及書法上有深層雙重造詣之人。

釋延精6日透過師生之聯合公益演出，將捐出親手揮毫之精品書法義賣，其擅長草體之書寫，其認為書法其實跟武術是相通的，其將所學武術氣功及二指禪運用於書法上，筆觸之節奏勁道、風格等，兩者有著很深的相連關係，所以每幅作品之呈現皆屬氣勢非凡，除捐出作品外，當天亦將現場揮毫多幅書法提供義賣，

即日起至6日止，他的作品會持續於德安百貨B1展出，展出之作品包含有「般若般羅蜜多心經」及仿王羲之傳世之作「蘭亭序」，此次將割愛，盼民眾多加把握機會。

(中時)