台商在武漢辦外語學校 蕭永瑞：我趕上了大時代

蕭永瑞在武漢的辦公室裡。（新華社）

武漢外國語學校美加分校的孩子和「校董奶奶」蕭永瑞。（新華社）

武漢台資企業協會會長蕭永瑞奉父命回大陸創業時，沒想過竟一待就是25年。光陰飛逝，青絲成雪，曾經的華爾街精英，如今是荊楚知名台商、房地產集團總裁，也是武漢外國語學校美加分校孩子們口中的「校董奶奶」。

新華網2日報導，暮春時節，蕭永瑞在武漢光谷接受了新華社與旺旺中時媒體集團聯合採訪團的訪問。回望來時路，她微笑著說：「我慶幸自己趕上了一個大時代。」

上世紀60年代，蕭永瑞出生在台北一戶軍人家庭。彼時，兩岸處於軍事對峙。當父親接到調任金門前線的命令時，全家陷入了緊張的情緒。「我們母女寒假去探親，親眼看到遍地坦克車和海灘上刺向天空的反登陸樁，每到單數日聽見炮聲隆隆響起。」蕭永瑞回憶說，父親當時甚至在枕下放了一把手槍。

擔驚受怕的日子並沒有持續太久。1979年元旦，大陸發表《告台灣同胞書》，對台政策轉以和平統一為主軸。隨後，兩岸由長期隔絕、對峙逐步邁向交流、對話、合作，「發展貿易，互通有無，進行經濟交流」漸成兩岸關係主旋律。

「誰能想到，台海硝煙散盡後，父親竟與共產黨成為好朋友。」蕭永瑞感嘆地說。這位抗日初期投筆從戎的國民黨中將退役後活躍於商界，因對故鄉武漢懷有深情，上世紀90年代開始積極介紹台商朋友前往投資，其中也包括自己的孩子。

蕭永瑞在台灣完成大學學業後留學美國，之後從事金融業。「我長大的歲月正值台灣經濟騰飛。聽著新聞裡說我們出口香蕉了，出口罐頭了，出口塑膠拖鞋了，出口電子元件了…」她用寥寥數語勾勒出一個外向型經濟體的成長之路，進而又說，「少年時代的深刻記憶加上所學專業，讓我深深明白台灣經濟對外依存度之高，更懂得兩岸關係和平穩定的珍貴。」

1992年，正值事業高峰期的蕭永瑞接到父親召喚，毅然放棄海外金融高管的優渥工作，投身家族企業在大陸的事業開拓。在上海工作11年後，她回到父親念茲在茲的祖籍地武漢，從此再未離開。包含湖濱新城、美加橘郡、CBC寫字樓…伴隨房地產行業整體走強，蕭永瑞帶領的斯米克美加集團事業不斷拓展。談及經驗，這位新任武漢台資企業協會會長說，「接地氣」至關重要。

蕭永瑞表示：「大陸發展太過迅速，海外經驗難以適用，必須深入實地調研才能明白市場究竟要什麼。」蕭永瑞舉例說，公司剛進武漢時主推三房兩廳兩衛，很快發現一個衛生間的戶型更受歡迎，可是沒過幾年，帶兩衛的小三房又成為熱門戶型。

「我很幸運來大陸後，又一次見證了一個經濟體的騰飛。」蕭永瑞說，在大陸躍居世界第二大經濟體的發展過程中，台商分享到無限商機，「我們滿世界找生意，家門口的龐大市場沒道理不要」。

師從國學大師南懷瑾多年，蕭永瑞始終懷揣「百年樹人」的夢想。2005年，總投資1.6億元人民幣的武漢外國語學校美加分校正式成立，發展至今設有小學、初中和國際高中，在校學生2300多人。

「中西合璧、文武合一」是蕭永瑞的辦學理念。在美加分校，以國學經典誦讀、自省功過格、書法修習、音聲瑜伽、小洪拳練習為主體的「知行合一」素質教育遠近聞名，得到中央文明辦褒獎。

「傳承中華文化是兩岸中國人的共同使命。」蕭永瑞說，尤其在物質文明高度發達的今天，重視仁義道德、講求天人合一的中華文化對化解現代社會焦慮大有裨益，「就如南懷瑾老師所說，要用中華文化的古老智慧引領現代科技的途程」。

她不諱言民進黨當局推行「去中國化」是不明智的做法。「中華文化是台灣的優勢之一，就是經貿領域也無法否認兩岸同文同種帶來的親近與便利。現在反而『開倒車』，不承認中華文化，無異於自斷筋脈。」

蕭永瑞希望兩岸關係和平發展的局面能夠得到維護與推進。她說起一段往事：「還在美國唸書時，爺爺奶奶過世，留下遺囑希望落葉歸根。那時大家都認為把骨灰運回大陸恐怕是下輩子的事了，沒想到在這個世紀初就等來兩岸通航，圓了老人家的心願。」

2008年，兩岸實現全面直航，大陸台商期盼已久的夢想終於成真，免去取道港澳甚至東南亞的輾轉之苦。「直航班機一落地，就有水柱噴水『接風洗塵』，那一刻，我內心的感動根本無法用語言表達。」蕭永瑞說到這裡哽嚥了，沉默良久，眼角閃著淚光說，「一輩子都忘不掉的。」

回憶數十年的人生經歷和時代變遷，蕭永瑞感慨萬千。她說，兩岸交流走到今天，沒有什麼力量能夠阻擋，「我始終相信，對老百姓有利的事情就是大勢所趨」。

(旺報)