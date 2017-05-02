《了解與互信 兩岸一定旺》 川普拒通話!蔡政府爭面子？國防部緊急救援？
美國總統川普選前卯足全力砲轟中國大陸，在與習近平見完面後，立刻改口不僅盛讚習近平還說自己和習建立了非常好的私人情誼，甚至怕習近平不開心，拒絕蔡英文再通電話的提議，但國防部立刻展開神救援，公布最新台美軍事交流數字，去年美國訪台人數超過千人，和美國九大項的軍購案也仍在進行中，證明台美依然有交情！
但大陸國防部撂下狠話，表明堅決反對任何國家，向台灣軍售。如果台灣真的成功買下F35戰機，這個史上最昂貴的武器210架，會不會只是國防預算上的空耗資源，甚至會再度陷入兩岸軍事對峙的僵局？
本集來賓：
帥化民 前國民黨立委
李永萍 前北市副市長
黃征輝 前海軍上校
侯漢廷 新黨新思維主任
北京
嚴峻 全國台研會副秘書長
(中時電子報)
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