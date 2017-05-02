開立發票、食材成本增 彰化北門口肉圓漲價了

彰化市中正路北門口肉圓老店，這個月1日貼出大大的公告，宣布要全面漲價了。(謝瓊雲攝)

50年老店北門口肉圓，1日起肉圓、湯品全面調漲，今天是漲價後第二天，業者仍是從一開店做生意就忙個不停。(謝瓊雲攝)

北門口肉圓因採高溫由詐，以外皮口感酥脆著稱，。(謝瓊雲攝)

雖然漲價但客人還是不少，但大排長龍等候的狀況明顯不再，業者表示漲價初期，最近幾日都暫時不供應大顆肉圓。(謝瓊雲攝)

彰化市中正路上的北門口肉圓，1日起貼出公告表示因配合開發票，售價將全面調漲，小顆肉圓和所有湯品都從40元漲到50元，大顆肉圓則從80元漲為100元，漲幅達25%。

今天店內客人依然絡繹不絕，似乎未受漲價影響；湯姓業者強調，食材成本大漲、又要開發票繳稅，因此才決定一次漲足，不過擔心客人無法接受，這幾天大顆肉圓都暫時不會供應。

鹿港施先生傍晚點了兩顆小顆肉圓和一碗龍骨髓湯，總共花了150元，他自稱是老主顧，想吃的時候就會自行開車從鹿港來解解饞，對於漲價表示可以接受，但他沒感覺肉圓變大顆，但也沒有縮水或偷工減料。

北門口肉圓中正路老店已經有50年歷史，採用高溫油炸的肉圓外皮口感酥脆，大顆的肉圓內餡採用花菇、豬腿肉，還有蛋黃和干貝，相當豪華，深受饕客喜愛。

今天彰化市阿三肉圓等其他多家業者都未營業，僅北門口老店和阿璋肉圓開門做生意，去年中就已經率先開立統一發票的阿璋施姓業者表示，售價並未調漲，所有增加的成本都自行吸收，暫時不考慮調漲售價。

(中時)