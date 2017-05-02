考古文物也能吃！ 十三行推人面陶罐巧克力
考古文物也能吃！新北市立十三行博物館限量推出古物巧克力，以鎮館之寶「人面陶罐」為模型打造等比例縮小的巧克力，人面造型上眼、耳、鼻、眉和嘴清晰可見，還有不同巧克力濃度呈現不同的深淺棕色和風味，讓民眾直呼「好可愛！」
十三行博物館表示，人面陶罐出土於十三行遺址（距今1800至500年前），因腹部擁有人臉造型而得名，目前全球僅此一件，此次首度等比例縮小人面陶罐推出巧克力，外盒包裝更設計成古董書籍造型，讓民眾隨手便可細細欣賞人面陶罐上微妙微肖的神情，還可以品嚐到不同濃度的巧克力風味，歡迎民眾到十三行博物館體驗。
(中時)
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