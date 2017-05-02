被影射和女作家輕生有關 補教名師證實遭解雇

被影射和女作家輕生有關的補教名師，招牌日前疑遭補習班移除，後來又被發現只是調整位置；補習班今強調，和該名師僅屬教材體系合作關係，他並不會前往上課。（翻攝「黑特南一中2.0」臉書）

高雄市議員蕭永達（中）今召開記者會，指控女作家之死的加害人是補教名師；而台南市教育局稍晚證實，該名師已被解雇。（李義攝）

26歲才女作家輕生一事近來引起全台關注，被影射的補教名師，已證實遭補習班解雇；而此事牽扯出名師疑違法得標政府標案的案外案，民進黨立委林俊憲表示，將在明（3）日召開記者會，公布手上證據。

高雄市議員蕭永達今日上午舉行記者會，直接將該名師與補習班的名字說出，但未拿出證據，只強調願以政治生涯擔保，若指控有誤，就立刻退出政壇且不再參選；台南市教育局則在稍晚證實，被點名的補教名師已遭解雇，但不願對此多作評論。

另外，林俊憲昨指出，該名師開設的公司資本額僅500萬元，卻年年得標政府2、3千萬元標案，質疑事情不單純；林預告將於明早9點半召開記者會，強調已掌握名師的違法鐵證，一定讓他身敗名裂。

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(中時電子報)