韓媒引消息：中國駐北韓大使館 籲在平壤公民回國

北韓建軍節。(圖/美聯社資料照)

近來朝鮮半島戰雲密布，全世界皆在緊盯，尤其北韓是否會進行第6次核試，更牽動著東亞局勢的敏感神經。今（2）日有韓國媒體引述消息指出，指中國駐北韓大使館於北韓建軍節前夕，即開始呼籲在平壤的中國公民回國。

《韓國時報》引述《自由亞洲電台》報導，稱自上個月20日，北韓人民軍建軍85周年紀念日的前5天，中國駐北韓大使館就開始不斷地發出訊息，呼籲在平壤的公民回國；一名住平壤的中國籍朝鮮族人士表示，他在接獲大使館的聯繫後，很快地在4月底就返回中國。

該名中國籍人士進一步說道，過去大使館從未有如此警告，但儘管如此，大多數的中國籍朝鮮族人都忽視此消息。而對照當前如此緊張的局面，平壤的「和平」氛圍可說讓當地人完全沒有危機感。

報導裡面提到，大使館的警告表明，中國政府主要擔憂是，美國與北韓現階段的緊張關係，恐會波及海外的中國國民。

(中時電子報)