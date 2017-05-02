秒殺太極拳師 徐曉冬明來台會「館長」
近日因為秒殺太極拳師魏雷而爆紅的格鬥狂人徐曉冬，曾公開表示欣賞常在臉書上分享健身觀念的成吉思汗俱樂部「館長」陳之漢，兩人見面終於有譜！徐曉冬在微博上表示，他明天將赴館長之邀親往台灣與館長一起「打假」。
徐曉冬因為批評中國傳統武術都是騙子，與太極拳師魏雷展開決鬥，結果不到10秒鐘就將魏雷KO在地，引發微博上一陣熱議，後續也傳出要與少林寺、崆峒派、武當派等武林門派發起挑戰。
早在3月，徐曉冬就在微博上公開表示欣賞館長陳之漢，表示第二季的影片要和他做訪談，又和他打，並說是因為喜歡他，打就是增加友誼。
一開始館長回應這是「商業行為」，如果要他過去中國幫他抬轎絕對可以，但是請徐曉冬拿出誠意。但昨天館長在直播中公布與徐曉冬的對話，徐曉冬說他只是想要和館長聊一聊，沒有要和館長單挑，而他已經邀請徐曉冬來台會面。
徐曉冬也在微博上表示，他明天受到館長邀請親往台灣，將與館長一起打假，並要大家猜猜大陸第一打假人和台灣第一網紅聯合會發生什麼。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。