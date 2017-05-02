秒殺太極拳師 徐曉冬明來台會「館長」

成吉思汗館長(左)邀請格鬥狂人徐曉冬(右)來台，兩人將進行交流。(取自臉書/微博)

徐曉冬在微博上表示將在明天來台。(取自微博)

近日因為秒殺太極拳師魏雷而爆紅的格鬥狂人徐曉冬，曾公開表示欣賞常在臉書上分享健身觀念的成吉思汗俱樂部「館長」陳之漢，兩人見面終於有譜！徐曉冬在微博上表示，他明天將赴館長之邀親往台灣與館長一起「打假」。

徐曉冬因為批評中國傳統武術都是騙子，與太極拳師魏雷展開決鬥，結果不到10秒鐘就將魏雷KO在地，引發微博上一陣熱議，後續也傳出要與少林寺、崆峒派、武當派等武林門派發起挑戰。

早在3月，徐曉冬就在微博上公開表示欣賞館長陳之漢，表示第二季的影片要和他做訪談，又和他打，並說是因為喜歡他，打就是增加友誼。

一開始館長回應這是「商業行為」，如果要他過去中國幫他抬轎絕對可以，但是請徐曉冬拿出誠意。但昨天館長在直播中公布與徐曉冬的對話，徐曉冬說他只是想要和館長聊一聊，沒有要和館長單挑，而他已經邀請徐曉冬來台會面。

徐曉冬也在微博上表示，他明天受到館長邀請親往台灣，將與館長一起打假，並要大家猜猜大陸第一打假人和台灣第一網紅聯合會發生什麼。

(中時電子報)