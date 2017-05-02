吃上官司 SBL鄧安誠北檢出庭

SBL金門酒廠球員鄧安誠今日下午現身台北地檢署。(蕭博文攝)

（20：19 更新內文）SBL金門酒廠球員鄧安誠今日下午現身台北地檢署，接受檢察官訊問約40分鐘後離去，未對媒體發表意見。據悉，鄧今日是以被告身分出庭。

鄧安誠晚間透過媒體澄清，表示因為貸款捲入詐欺案，帳戶遭人利用，今日出庭是捍衛自己的清白。

身高185公分的鄧安誠曾是HBL明星球員，幫助南山高中奪下冠軍，並獲選最有價值球員。鄧師範大學畢業後加入SBL，先後效力達欣、台灣大、金門酒廠等球隊。

(中時)