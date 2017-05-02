先發洋投總撐不滿7局 統一獅起換意
富邦悍將日前傳要換新洋將，如今布魯斯、福瑞多兩名洋投不夠力的統一獅，現在也可能要找新幫手了！獅隊總教練「蔗總」黃甘霖2日與富邦賽前表示，兩名先發洋投往往6局就出狀況，不太符合他們的預期，現在確實已經有在物色人選。
攤開獅隊目前先發洋投成績，布魯斯先發5場2勝3敗、自責分率5.33，福瑞多先發6場1勝2敗，自責分率5.35，都不是很理想的成績。不過布魯斯沒有1場先發投滿7局，福瑞多6戰僅1場有到7局，是蔗總更在意的問題，他認為，先發洋投一定要能撐至少7局，「這樣牛棚才會有時間喘息。」
「若他們能撐到7局，1個月下來，牛棚投手就多很多休息時間。」蔗總表示，先發投手的影響是一連串的，尤其像職棒這樣「馬拉松式」的長期季賽，更顯重要，近期獅隊牛棚不如開季穩定，多少也和出賽頻繁有些關係，在這樣的前提下，確實有換先發洋投的必要，至於人選與抵台時間，目前皆尚未確定。
(中時電子報)
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