傳上月當爸 陳冠希機場失控暴走：我是爛人
36歲陳冠希去年爆出與大陸超模秦舒培，盛傳女友上個月在美國悄悄為他生下一女，陳冠希今(2日)現身機場，當然就被媒體包圍追問當爸傳聞，未料因此觸怒陳冠希，除了火大不許媒體提問，還爆粗口稱自己是爛人。
陳冠希今日一身休閒打扮，在助理陪同下現身香港國際機場，據港媒報導，他一出關看到媒體，面露不屑說：「我常常去旅行。」接著更動怒不許媒體發問，火大表示若發問會對媒體不客氣，接著就用手機反拍媒體。
眼見媒體緊緊跟隨，讓陳冠希更為光火，不僅出言侮辱周圍的人，還一度想要動手，還爆粗口自嘲「我是爛人」，要媒體播出他最壞一面，在前往停車場過程中，不時停下來自言自語，情緒相當不穩定。
(中時電子報)
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