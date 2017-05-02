三重青年社宅3館開放申請 放寬弱勢戶標準

三重青年社會住宅3館12日開放申請，附上全套家電要讓民眾一卡皮箱就能入住。（圖/葉德正翻攝）

新北市三重青年社會住宅3館12日開放申請，共計推出75戶，附上全套家電要讓民眾一卡皮箱就能入住，本次放寬優先戶資格，將「低收入戶」擴大為「中低收入戶」，優先戶最低租金只要6100元僅市價64折，最高不超過1萬5000元，

新北市去年8月推出三重青年社會住宅1、2館反應熱烈，252戶吸引超過3000人申請，中籤率僅7.6％，抽中就像中樂透，新北市城鄉局2日公告3館將在12日起至31日開放申請。

城鄉局長柳宏典指出，本次推出的三重3館位於三重正義南路及大同南路172巷路口，套房62戶及二房型13戶，合計75戶，臨近公園、市場及學校，生活便利，且距離捷運台北橋、菜寮站步行也只要10分鐘以內。

柳宏典表示，其中弱勢戶套房9.7坪最低6100元，二房型26.4坪最高1萬5000元，一般戶套房最低7500元，二房型最高2萬1000元，都低於市場行情8折以下，租金包含全套家具、家電及管理費，不用另外加價。

(中時)