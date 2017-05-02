新北市嚴選10大打卡點 深入了解在地故事

設立於西元1941年的平溪郵局門口老郵筒，是全台尚在使用中歷史最悠久的郵筒。（圖/葉德正）

新北市許多特色景點吸引民眾打卡，卻鮮少人了解景點背後故事，民政局選出10大「新北之最」打卡熱點設立實體地標，標註「新北最老郵筒」、「新北最大百年梯田」等資訊，協助遊客除了到此一遊，還能了解新北獨特人文與自然景觀。

十大地點除最老郵筒與最大梯田，還包括「全台唯一綠石槽」、「新北最甜三芝甜心池」、「新北最大土地公烘爐地」、「新北最大湖汐止金龍湖」、「新北最老榕樹新店九丁榕」、「全台唯一人力擺渡新店渡渡口」、「全台最大簾幕瀑布十分瀑布」以及現存「新北最老戲院昇平戲院」。

民政局長江俊霆表示，新北市29個行政區都有不同的地方特色，這次嚴選的10大「新北之最」不僅是各地具有代表性的地景，而且這些景點也非常容易到達，歡迎大家探訪打卡以外，也可以親身體驗這些「新北之最」獨特故事。

(中時)