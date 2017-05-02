墾丁酒駕撞死人 賓士男逃逸還扯謊

遭撞的TOYOTA車體嚴重變形，男駕駛當場失去生命跡象。（圖/周綾昀翻攝）

撞擊力道之大，2車還從南下車道噴往北上車道，波及另一名騎士。（圖/周綾昀翻攝）

撞擊力道之大，2車還從南下車道噴網北上車道，波及另一名騎士。（圖/周綾昀翻攝）

撞擊力道之大，2車還從南下車道噴往北上車道，波及另一名騎士。（圖/周綾昀翻攝）

再添一樁酒駕撞死人慘劇！今(2)晚6時許，墾丁夏都飯店前發生一起車禍，賓士車男駕駛酒後開車南下，大力撞擊一輛銀色TOYOTA，造成TOYOTA駕駛當場失去生命跡象，賓士男不但逃逸，還扯謊說「車不是他開的」。

今晚間6時10分左右，墾丁夏都飯店前發生一起死亡車禍，一銀色TOYOTA從夏都飯店駛出，遭一台南下往墾丁方向的白色賓士撞擊，TOYOTA駕駛座嚴重凹陷變形，撞擊力道之大，連銀漆都被刮除，2車還噴往北上車道，波及1機車駕駛，40歲男性駕駛當場失去生命跡象，緊急送往恆春旅遊醫院，另名40歲女乘客與騎士則輕傷，送南門醫院救治。

36歲賓士車男駕駛撞車後，還逃逸至100公尺外，並向員警扯謊說「車不是他開的」，不過目擊路人指證歷歷，男子才坦承有開車，警方還發現男子酒測值達0.11。

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(中時)